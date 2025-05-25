فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يعتدون على راعي أغنام جنوبي الخليل

كيف تورطت شركة ميرسك للنقل البحري في حرب الإبادة على غزة؟

جيش الاحتلال هاجم 10 مستشفيات وعيادات في غزة خلال أسبوع

الاحتلال يقتحم مدناً وبلدات فلسطينية وسط اعتداءات للمستوطنين

من غرفة العمليات إلى الصدمة.. الطبيبة آلاء النجار استقبلت جثامين أطفالها

لليوم الـ 597.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

استشهاد طفل بغزة بسبب الجوع وبرنامج الغذاء العالمي يحذر

مستوطنون يصعدون هجماتهم بالضفة ويعتدون على بلدة ترمسعيا

الموت جوعًا.. الوجه الآخر لحرب الاحتلال على غزة

تل الهوا تحت وطأة العطش.. قطع المياه يزيد معاناة سكان الحي وسط الحصار

مستوطنون يعتدون على راعي أغنام جنوبي الخليل

25 مايو 2025 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
...

أصيب راعي أغنام، اليوم الأحد، إثر اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين المسلحين طاردوا المواطن هاني أبو عرام، واعتدوا عليه بالضرب بالحجارة، أثناء رعيه أغنامه في منطقة وادي رحيله بالقرب من خربة الركيز في مسافر يطا، ما أدى لإصابته برضوض.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي، وحاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية. وتركزت مجمل اعتداءات المستوطنين في محافظات: الخليل بواقع 292 اعتداء، ورام الله والبيرة 269 اعتداء، ونابلس 254 اعتداء.

وأدت الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا مكونا من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة ذاتها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 967 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#عنف المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة