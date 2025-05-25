جيش الاحتلال هاجم 10 مستشفيات وعيادات في غزة خلال أسبوع

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم ما لا يقل عن 10 مستشفيات وعيادات في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، ما أدى لخروجها كلياً أو جزئيًا، وفق معطيات تحقيقية كشفت عنها صحيفة هآرتس العبرية.

وذكرت الصحيفة أنّ 10 مستشفيات وعيادات طبية في غزة تعرضت لهجمات من جيش الاحتلال خلال الأسبوع الماضي، ما أدى لخروجها كلياً أو جزئياً عن الخدمة، ما فاقم بشكل كبير الضغط على ما تبقى من النظام الصحي في غزة".

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، "شكّل نقطة البداية لتوسيع العملية العسكرية في القطاع (التي تحولت إلى عملية عربات جدعون)، والتي تبعها إطلاق موجة من الهجمات المكثفة على مراكز طبية أخرى في أنحاء القطاع".

وفي 4 مايو/أيار الجاري، أقر المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون" لتوسيع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وشرعت حكومة الاحتلال لاحقاً في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في 18 مايو، بدء العملية فعلياً، عبر هجوم بري من عدة جهات.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "منظمة الصحة العالمية أحصت 28 هجوماً على مستشفيات القطاع خلال الأسبوع الأخير (إجمالي الهجمات على المستشفيات مع تكرارها)، ما يشكل 4 بالمئة من مجمل الهجمات على المستشفيات منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبحسب "هآرتس"، فإنّ "وزارة الصحة في غزة تقول إن هناك الآن نحو 400 ألف شخص بدون أي خدمات طبية متاحة". وأكدت أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر "بادعاء أنّ مسلحي حركة حماس ما زالوا يختبئون داخل مستشفيات القطاع".

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، المحاصر منذ سنوات، دفعت النظام الصحي نحو الانهيار. وفي بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت المنظمة إن "الهجمات العسكرية المكثفة في غزة تدفع النظام الصحي نحو الانهيار".

وأشارت إلى أن 94 بالمائة على الأقل من مستشفيات القطاع تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل. وذكرت المنظمة أن 19 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة لا تزال تعمل ولو بشكل جزئي، مشددة على أن "المستشفيات لا ينبغي أبداً عسكرتها أو استهدافها".

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن "4 مستشفيات رئيسية أُجبرت على الإغلاق خلال الأسبوع الماضي، نتيجة للهجمات المتكررة، وأوامر الإخلاء، وتصاعد وتيرة الهجمات".

ومنذ بدئه حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

ويأتي هذا التحشيد العسكري الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق الفلسطينيين في غزة، والتي أدت منذ 7 أكتوبر إلى استشهاد وإصابة أكثر من 176 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين