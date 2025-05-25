الاحتلال يقتحم مدناً وبلدات فلسطينية وسط اعتداءات للمستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدن جنين ونابلس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وقامت بمداهمة عدة منازل وتنفيذ حملة اعتقالات، فيما هاجم المستوطنون ممتلكات فلسطينينة في عدة بلدات.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى بالرصاص، و10 مواطنين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات جيش الاحتلال البلدة القيمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأبلغت مصادر محلية فلسطينية عن سماع صوت انفجار داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، دون أن تعرف ما هيته.

وأوضحت أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح حارة الياسمينة في البلدة القديمة، تلاها عدد من دوريات الاحتلال التي اقتحمت أحياء عدة، قادمة من جهات حواجز حوارة جنوبا، ودير شرف غربا، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة, وأطلقت قنابل الغاز والصوت في المكان.

كما اقتحمت قوات جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، وقرية اللبن الشرقي جنوبي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت اللبن وتمركزت في ساحة المسجد القديم وسط إلقاء قنابل الصوت تجاه المواطنين ومركباتهم، فيما قام عدد من جنود المشاة بملاحقة الشبان في القرية.

وفي مدينة سلفيت هاجم مستوطنين هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة بروقين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اعتدوا على عدد من المنازل، وأضرموا النار في منزل المواطن يافي بركات، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب أهالي البلدة، الذين حاولوا التصدي للهجوم.

في حين هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة كدوميم بين محافظتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال قريتي ياسوف وإسكاكا شرق سلفيت، واقتحمت أحياء في القريتين دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل مواطنين في بلدة يعبد جنوبي غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

فيما كانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم، ليل أمس، وأقمت حواجز في البلدة واعتقلت شابين.

أما في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة الخضر جنوب المدينة.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت محمد محمود محمد موسى، والطفل ضياء محمد داوود صلاح (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويهما.

وأصيب 7 مواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم في قرية المنيا قرب بيت لحم بالضفة الغربية.



المصدر / فلسطين أون لاين