لليوم الـ 597.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ597 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس السبت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,747 شهيدًا و10,552 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,901 شهداء و 122,593 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 9 مواطنين إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واستشهد 7 مواطنين جراء قصف استهدف منزل في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

ذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بشكل مكثف من آلياته شمالي وغربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ قصفا مدفعيا استهدف بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

واستشهد فلسطيني وآصيب آخرين إثر قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال وسط بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس بالقصف المدفعي المتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين