مستوطنون يصعدون هجماتهم بالضفة ويعتدون على بلدة ترمسعيا

صعّد المستوطنون، اليوم السبت، هجماتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، واعتدوا على بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في الجهة الشرقية من البلدة، وأطلقت الرصاص تجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا عقب هجوم المستوطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي، وحاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية. وتركزت مجمل اعتداءات المستوطنين في محافظات: الخليل بواقع 292 اعتداء، ورام الله والبيرة 269 اعتداء، ونابلس 254 اعتداء.

وأدت الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا مكونا من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة ذاتها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 967 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين