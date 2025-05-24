جيش الاحتلال يحاصر مستشفى العودة ويستهدف سيارات الإسعاف

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فرضت منذ عدة أيام طوقا محكما حول مستشفى العودة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، تزامناً مع قصف متكرر لمحيط المنشأة الصحية.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد صالحة، في تصريحات صحافية إن المستشفى يتعرض منذ أيام لهجمات إسرائيلية، مضيفا أن قذائف سقطت بالقرب من المبنى، مما أدى إلى تطاير الشظايا في المنطقة المجاورة.

وأوضح أن قوات جيش الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف أثناء محاولتها نقل المرضى والمصابين إلى المستشفى، مما يعوق بشكل كبير عمليات الإغاثة والرعاية الطبية.

وأشار صالحة إلى أن الحصار المفروض على المستشفى جعل من شبه المستحيل إيصال المصابين أو المغادرة لتلقي العلاج في مواقع أخرى، مضيفا أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف شديدة الخطورة.

وتواجه المرافق الطبية في غزة ضغوطا غير مسبوقة، حيث خرج العديد منها عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر أو نقص الوقود والإمدادات.

المصدر / فلسطين أون لاين