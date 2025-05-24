بعد تهديدات إسرائيلية.. الحرس الثوري الإيراني يحذر من أي أعمال عدائية

شدد الحرس الثوري الإيراني أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي عمل ‏عدائي، ردا على التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية في إيران.



كما حذر الحرس الثوري في بيان، اليوم السبت من أن "يده على الزناد، ‏ومستعد لتوجيه رد حاسم يتجاوز التصوّر على أي عمل عدائي من قبل ‏العدو".



وقال: "إن الرد لن يجعل المعتدين الواهمين يندمون بشدة فحسب، بل ‏سيغيّر أيضا معادلات القوة الاستراتيجية لصالح جبهة الحق وضد الوكيل ‏الصهيوني".‏



وأمس الجمعة، توعدت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني أيضا بالرد على ما ‏قالت إنه "أي عمل خاطئ ضد البلاد بحزم وقوة".‏ كما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني ‏على أن "أي حماقة من قبل إسرائيل ستُقابل برد مدمر".‏

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الجمعة، انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، مؤكداً أنها أحرزت "تقدماً غير حاسم".

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوفد الإيراني في المفاوضات، أن المحادثات مع الولايات المتحدة معقدة وتتطلب المزيد من الجولات لاستكمالها، لكنه أشار إلى وجود إمكانية للتقدم من خلال المقترحات التي تقدم بها الوسطاء العمانيون.



المصدر / وكالات