مسؤولة أوروبية: إسرائيل تمارس عنفاً ممنهجًا ضد الأطفال وتطهيرًا عرقيًا بغزة

قالت ساسكيا كلويت، المقررة الهولندية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة تشير إلى "إبادة جماعية وتطهير عرقي"، مؤكدة أن المذبحة الراهنة في غزة مأساة من صنع الإنسان بشكل يفوق التوقعات.

وأشارت كلويت في بيان صحفي إلى أن سلطات الاحتلال تفرض حصارًا على إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تزامناً مع استئناف هجمات العسكرية واسعة النطاق على غزة، مبينة أن أول ضحايا هذا العنف الممنهج هم الأطفال الذين يحرمون من الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى الآمن وينتهك حقهم في الحياة.

وقالت المقررة الأوروبية إن "الأطفال يموتون من الجوع"، مؤكدة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون شروط وبكميات كافية، مؤكدة أن الكمية القليلة من المساعدات التي سمحت حكومة الاحتلال بدخولها إلى غزة "لم تكن كافية لإطعام الناس في المنطقة ولم تصل إلى الفئات الأكثر فقرا".

وأوضحت أن حكومة الاحتلال لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحصر المواطنين في منطقة ضيقة تتقلص باستمرار، دون أن يملكوا أي مخرج من القصف والهجمات.

وشددت كلويت على أن المناطق التي تزعم سلطات الاحتلال أنها "آمنة" لا توفر فيها أي قدر من الأمان بفعل القصف الذي يطال جميع المناطق بما في ذلك تلك التي تنتشر داخلها خيام النازحين، "كل ذلك يجعل من الصعب تجاهل حقيقة أن هذه الأفعال تصاعدت إلى مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

دعوة لتحرك دولي

ودعت المسؤولة الأوروبية سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات القتل ضد المواطنين في غزة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان الوصول الفوري والمستقل وغير المقيد والمحايد للمنظمات الإنسانية، مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى المنطقة وضمان تقديم المساعدات الكافية إلى غزة.

وذكرت كلويت أن "الخطط الرامية إلى حرمان أطفال غزة من حق العودة إلى بلادهم وإخراج سكان غزة بالقوة من أرضهم يجب أن تُلغى على الفور". وشددت على ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، بما في ذلك اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، ودعت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة واحترام القانون الدولي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف من الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين