فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: المجزرة المروّعة بحق عائلة الطَّبيبة آلاء النَّجار تعبّر بوضوح عن الطبيعة الساديّة للاحتلال

لليوم الـ 118 على التوالي.. الاحتلال يوسِّع عدوانه على طولكرم ويعتقل نازحين من مركز إيواء

لليوم الـ 595.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم محاولة طعن في الخليل

جمعية أصحاب المخابز: تشغيل 4 مخابز فقط في القطاع بالحد الأدنى والاحتلال يمنع عمل الأخرى

الليكود يقيل عاميت هليفي من لجنة "الخارجية والأمن"

الهمص: لا شيء من المساعدات الخاصة بالمستشفيات دخل إلى قطاع غزَّة

نائب فرنسي يطالب بفرض عقوبات على "إسرائيل" وطرد سفيرها

آلاء النَّجار.. طبيبةُ تستقبل أطفالها أشلاء متفحمة أثناء عملها في مجمَّع ناصر الطِّبي

79 شهيدًا و211 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون مثمرة في الخليل

24 مايو 2025 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
...

أقدم مستوطنون، اليوم السبت، على تقطيع واقتلاع أشجار زيتون مثمرة، وتخريب ممتلكات المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنون قطعوا واقتلعوا أعداد كبيرة من أشجار الزيتون المثمرة في منطقة حواره شرق يطا، بعد أن خربوا سياجا يحيط بالأرض التي تعود ملكيتها للمواطن محمد إبراهيم العدرة.

يشار إلى أن مستعمرين هدموا خيام وعرائش في منطقة البويب شرق يطا، ونفذوا اعتداءات متواصلة على ممتلكات المواطنين بهدف دفعهم للرحيل قسرا عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أحرق مستوطنون أرضا بين قريتي المغير وأبو فلاح، شرق مدينة رام الله.

وأوضحت مصادر محلية، أن مستوطنين حرقوا أرضا تتجاوز مساحتها 200 متر في منطقة سهل "مرج سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن محاولات المستوطنين تتكرر بشكل يومي لحرق أراضي المواطنين شرق رام الله.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي، وحاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية.

وأدت الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا مكونا من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة ذاتها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 967 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أشجار الزيتون #عنف المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة