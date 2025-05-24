لليوم الـ 118 على التوالي.. الاحتلال يوسِّع عدوانه على طولكرم ويعتقل نازحين من مركز إيواء

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ118 على التوالي، ولليوم الـ105 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني، واستفزازات متواصلة بحق المواطنين.

وانتشرت قوة من المشاة صباح اليوم وسط المدينة، وتحديدا محيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وشارع نابلس، وأوقفت المواطنين والمركبات ومنعتها من المرور.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قاعة الياسمين التي تؤوي نازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس، واعتقلت مواطنين منها.

وتشهد المدينة ومخيميها وضواحيها على مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء، وتعترض تحركات المواطنين والمركبات، والسير بعكس اتجاه السير، إلى جانب إقامة حواجز مفاجئة خاصة وسط المدينة، وشارع نابلس ودوار شويكة في الحي الشمالي.

وفي سياق متصل، اقتحمت آليات الاحتلال فجر اليوم ضاحيتي ذنابة شرقا وارتاح جنوب المدينة، وجابت الشوارع الرئيسية، وسط أعمال تفتيش واسعة، واعتراض حركة المركبات والمواطنين.

كما يواصل الاحتلال فرض حصار خانق على مخيمي طولكرم ونور شمس، فيما يواصل منع العائلات المهجرة قسرا من العودة إلى منازلها أو حتى تفقد ممتلكاتها في المخيمين، ويطلق الرصاص صوب كل من يحاول الاقتراب من المخيمين.

وشهد مخيم نور شمس خلال الأيام الأخيرة حملة هدم طالت أكثر من 20 مبنى في حاراته الرئيسية، وتضررت بفعلها مبان مجاورة، وذلك في سياق تنفيذ مخطط الاحتلال لهدم 106 مبان في المخيمين منها 58 في مخيم طولكرم و48 في مخيم نور شمس، لفتح شوارع وطرقات وتغيير معالم المخيمين الجغرافية.

كذلك، تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المجاور، بعد إخلاء سكانها بالقوة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها تحت الاحتلال منذ أكثر من شهرين.

كما لحقت بشارع نابلس، الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، أضرار كبيرة بعد أن وضعت قوات الاحتلال قبل أشهر سواتر ترابية على طوله، ما أثر بشكل كبير على حركة المركبات وفاقم من معاناة المواطنين، إضافة إلى أعمال التجريف والحفر التي نفذتها، لا سيما عند مدخل مخيم طولكرم الشمالي.

وخلف العدوان المستمر على طولكرم ومخيميها حتى الآن 13 شهيدا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما كانت حاملا في شهرها الثامن، إلى جانب عشرات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات، إثر عمليات هدم وحرق ونهب.

وقد أدى هذا التصعيد إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزل كليا، و2573 منزلا بشكل جزئي، فضلا عن إغلاق مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، وتحويلهما إلى مناطق معزولة تكاد تخلو من مظاهر الحياة.

المصدر / وكالات