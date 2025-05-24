79 شهيدًا و211 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 79 شهيدًا (منهم 5 شهداء انتشال)، و 211 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنّ الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,747 شهيدًا و10,552 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,901 شهداء و 122,593 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين