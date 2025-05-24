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الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم محاولة طعن في الخليل

24 مايو 2025 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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الاحتلال يطلق النار على شاب بدعوى محاولة الطعن في الخليل

أُصيب شاب فلسطيني، ظهر اليوم السبت، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"  على حاجز تل ارميدة، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال، إنّ شابًا فلسطينيًا أُصيب بجروح بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال على حاجز "تل ارميدة" في الخليل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تلقيه بلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز في الخليل، وأن جنوده تمكنوا من تحييد المنفذ، ولم تقع إصابات.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب أصيب بالرصاص في القدم، فيما أعلن الاحتلال حالة الاستنفار في تل الرميدة وعدة مناطق بمحيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عملية طعن في الخليل

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