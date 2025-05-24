فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نائب فرنسي يطالب بفرض عقوبات على "إسرائيل" وطرد سفيرها

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 24 مايو 2025

منسِّق صفقة "شاليط" : نتنياهو يعرقل عمدا التوصل إلى اتفاق مع حماس والأسباب واضحة

مستوطنون يدمِّرون ممتلكات للفلسطينيين شمال غرب أريحا

آلاء النَّجار.. طبيبةُ تستقبل أطفالها أشلاء متفحمة أثناء عملها في مجمَّع ناصر الطِّبي

لليوم الـ 595.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

نزع سلاح المقاومة في غزّة.. أهداف حرب شاملة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 24 مايو 2025

غزة على حافة المجاعة.. أطفال يموتون جوعًا وسط صمت العالم

نائب فرنسي يطالب بفرض عقوبات على "إسرائيل" وطرد سفيرها

24 مايو 2025 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
...
نائب فرنسي يطالب بفرض عقوبات على "إسرائيل" وطرد سفيرها

قال النائب في البرلمان الفرنسي توماس بورت، إن "حكومة نتنياهو الإرهابية لم تتوقف عن جرائمها في غزة، رغم التهديدات الأوروبية بتعليق التعاون الاقتصادي معها".

وطالب بورت، في تصريح صحفي، قادة أوروبا باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة.

ودعا إلى طرد السفير الإسرائيلي من فرنسا وقطع العلاقات مع "تل أبيب" حتى توقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد أنه "على الرئيس ماكرون فرض عقوبات فورية على إسرائيل، وتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، أكد الثلاثاء، أن التحرك للاعتراف بـ"دولة فلسطينية"، كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، "لن يتوقف".

وقال بايرو خلال جلسة أسئلة الحكومة: "للمرة الأولى، قررت 3 دول كبرى هي بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستعترض معا على ما يحدث في قطاع غزة، وأن تعترف معا بدولة فلسطين"، مضيفا أن "هذا التحرك الذي انطلق لن يتوقف".

وتابع: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين".

ويرتكب جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #طرد السفير الإسرائيلي من فرنسا #عقوبات على إسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة