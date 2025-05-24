مستوطنون يدمِّرون ممتلكات للفلسطينيين شمال غرب أريحا

دمر مستوطنون، اليوم السبت، ممتلكات أحد المواطنين في تجمع عرب المليحات قرب المعرجات شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، إنّ المستوطنين دمروا بركس أغنام تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، يعود للمواطن إبراهيم علي سليمان، كما قاموا بتدمير خزان مياه يستخدم لأغراض الشرب وتربية المواشي.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق متكرر من الهجمات التي تنفذها مجموعات المستعمرين، بتواطؤ واضح من سلطات الاحتلال، بهدف الضغط على السكان للرحيل عن أراضيهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي.

المصدر / وكالات