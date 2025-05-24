حماس: دعوة نائب أمريكي لقصف غزة نوويًا تحريضٌ على الإبادة وجريمة ضد الإنسانية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري “راندي فاين”، التي دعا فيها إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي، في خطابٍ مفعمٍ بالكراهية والتحريض على الإبادة الجماعية.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أمس الجمعة، أنّ هذه الدعوة المتطرفة جريمةً مكتملة الأركان، ودليلٌ على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين، وهو ما يستوجب الإدانة من الإدارة الأمريكية ومن الكونغرس، الذي بات منصةً لتبرير جرائم الاحتلال وتشجيعها، عندما استقبل مجرم الحرب نتنياهو.

وقالت، إنّ هذه التصريحات ثمثِّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتحريضًا علنيًا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أكثر من مليوني مدني.

وشددت حماس، على أنه رغم هذه الدعوات الوحشية، فإنها لن تُضعف عزيمة شعبنا، ولا إيمانه بعدالة قضيته، بل تفضح مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه.

المصدر / فلسطين أون لاين