الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح اليوم السبت عدداً من المواطنين خلال اقتحامات طالت مناطق عدة بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم حي رفيديا غرب مدينة نابلس، بينما اعتقلت الشقيقين عز الدين وأمير دويكات بعد مداهمة منزلهما في بلاطة البلد شرق المدينة.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من الحي الشرقي في جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من جنين بعدة آليات عسكرية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت ربيع نصار من منزله بعد تفتيشه.

ويتواصل عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها منذ 125 يوم مخلفا 42 شهيدا ومئات المعتقلين، بينما نصبت بوابات حديدية على مداخل مخيم جنين وعزلته بشكل كامل.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، عدة قرى وبلدات شرق طولكرم، وجابت شوارع بلدة كفر اللبد، وأقامت عدة حواجز فيها وأوقفت المركبات وفتشتها بعد إجبار ركابها على الترجل منها وإخضاعهم للاستجواب والتنكيل.

ودهم جنود الاحتلال عددا من المنازل واعتلوا أسطحها، وسط إطلاقهم للقنابل الصوتية تجاه المواطنين، في الوقت الذي داهموا فيه إحدى القاعات واعتقلوا شابين.

وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وتمركزت في مناطق “باب الزقاق”، و”شارع المهد”، وساحة كنيسة المهد، و”واد شاهين”، و”جبل الموالح”.

المصدر / وكالات