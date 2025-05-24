لليوم الـ 595.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ595 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53822 شهيدًا و122382 إصابة. كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم، شهدت استشهاد 3673 فلسطينيًا، إلى جانب إصابة 10341 آخرين.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن ما دخل قطاع غزة من مساعدات قليل جدا ولا يكفي لسد حاجيات السكان، مبينة أنه ولمنع حدوث مجاعة في غزة، يجب دخول 500 شاحنة يوميا على الأقل.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة المدهون في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي تجاه مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي والمسير النار على بلدة عبسان الجديدة بخانيونس تزامنا مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة 10 جرحى بينهم أطفال، بقصف الاحتلال خيمة نازحين بمحيط مدينة أصداء، شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد الشاب ضياء أكرم المجدلاوي وأصيب 5 آخرين، بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "المجدلاوي" بمحيط مسجد القسام وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وسجلت إصابة خطيرة بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس.

وأفاد مستشفى العودة بوصول إصابتين، إحداهما لطفل، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مصنع حمادة شرقي بلدة الزوايدة وسط القطاع.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين