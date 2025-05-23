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استئناف برنامج الصحة المدرسية في دائرة الصحة: مواعيد جديدة وتغطية شاملة

23 مايو 2025 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
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تطعيم أحد الأطفال ضد مرض شلل الأطفال
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت دائرة الصحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا عن استئناف أنشطة برنامج الصحة المدرسية الشامل، بدءًا من يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح. 

يشمل البرنامج مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية لطلبة الصفين الأول والتاسع.

الخدمات المقدمة:

 * تطعيمات شاملة: سيتم توفير التطعيمات اللازمة لطلبة الصف الأول والصف التاسع.
 * فحص طبي شامل: يشمل فحصًا طبيًا عامًا لطلبة الصف الأول، إضافة إلى فحوصات متخصصة للسمع والنظر والنطق.

مواعيد ومواقع التنفيذ:

سيتم تنفيذ أنشطة البرنامج في عيادات مختارة وفقًا للجدول الزمني التالي:
 * عيادة النصيرات: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا يوميًا.
 * عيادة دير البلح: من الساعة 12:45 ظهرًا حتى 4:45 مساءً يوميًا.
 * العيادة اليابانية: من الساعة 12:45 ظهرًا حتى 4:45 مساءً يوميًا.
 * عيادة المواصي – خانيونس: أيام السبت، الإثنين، والخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

ملاحظات هامة:

 * تغطية الطلاب: يشمل البرنامج جميع طلبة الصف الأول والتاسع، سواء المسجلين في المدارس الحكومية أو الخاصة.
 * الحصول على التطعيمات: يتطلب من أولياء أمور الطلبة الذين تلقوا التطعيمات مسبقًا في جهات أخرى (مثل العيادات الحكومية، جمعية الهلال الأحمر، أطباء بلا حدود، اليونيسف، أو أي مؤسسة أخرى) إحضار ما يثبت ذلك.
 * المرافقة الإلزامية: يجب أن يرافق ولي الأمر طالب الصف الأول لإجراء الفحص، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية وشهادة ميلاد الطالب/الطالبة، وكرت المطعوم إن وجد.
 * استئناف البرنامج في غزة والشمال: سيتم استئناف البرنامج في محافظتي غزة والشمال فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

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#غزة #الأونروا #الصحة النفسية #الحرب على غزة

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