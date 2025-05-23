برنامج الغذاء العالمي: الاحتلال يمنع توزيع الطحين على العائلات في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه لم يحصل حتى الآن على تصريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع الطحين والمواد الغذائية مباشرة على العائلات في قطاع غزة، مؤكدًا أن الخيار الوحيد المتاح حاليًا هو التعاون مع عدد محدود من المخابز لإنتاج وتوزيع الخبز.

وأوضح البرنامج في بيان رسمي التزامه الكامل بدعم العائلات الفلسطينية رغم التحديات، مشيرًا إلى أن استمرار منع التوزيع المباشر يفاقم من معاناة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيلون أطفالًا أو كبار سن أو مرضى. وأكد أن هذا الوضع يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية ويُجبر كثيرين على مواجهة نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية.

ولفت البيان إلى أن الظروف الحالية، بما فيها القيود المفروضة ومحدودية الإمكانات، تحدّ بشكل كبير من قدرة البرنامج على توفير المساعدات الغذائية الكافية. ودعا إلى السماح الفوري باستئناف التوزيع المباشر لتلبية الاحتياجات العاجلة وتفادي انهيار الوضع الإنساني.

واختتم البرنامج بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل لإيجاد حلول فاعلة، مناشدًا المجتمع الدولي وقادة المجتمع في غزة دعم جهوده خلال هذه المرحلة الحرجة.