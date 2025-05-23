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أسير مُبعد استشهد في غزة ..

الاحتلال يمنع عائلة الشهيد القواسمي من إقامة بيت عزاء في الخليل

23 مايو 2025 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
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الاحتلال يمنع عائلة الشهيد القواسمي من إقامة بيت عزاء في الخليل
متابعة/ فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ودهمت بيت عزاء الشهيد القسامي مؤيد القواسمي، الذي استُشهد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة قبل يومين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال صادرت كراسي بيت العزاء ومنعت عائلة الشهيد من إعادة فتحه، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة، ما أثار حالة من الغضب في أوساط الأهالي.

الشهيد مؤيد القواسمي، أسير محرر أمضى سنوات في سجون الاحتلال وحُكم عليه بمؤبدين، قبل أن يُفرج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011 ويُبعد قسرياً إلى قطاع غزة. هناك، بدأ حياة جديدة، تزوّج وأكمل دراسته الجامعية، متخرجًا بشهادة البكالوريوس.

استُشهد القواسمي في قصف إسرائيلي استهدفه داخل قطاع غزة، في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى المحررين المبعدين إلى غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم من استشهد مع أسرته تحت القصف أو فقد منزله بالكامل.

تُشير هذه السياسات إلى نية مبيتة لتصفية من تُطلق سراحهم إسرائيل قسرًا، ثم تلاحقهم في منفاهم وتجرّم ذويهم حتى في لحظات الحزن.

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#قطاع غزة #غزة #الخليل

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