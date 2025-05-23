60 شهيدًا خلال 24 ساعة... حصيلة جديدة لحرب الإبادة في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرةً إلى تزايد الأعداد بشكل كبير

وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن حصيلة الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 60 شهيدًا و185 إصابة، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الصحة بغزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53822 شهيدًا و122382 إصابة.

كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم، شهدت استشهاد 3673 فلسطينيًا، إلى جانب إصابة 10341 آخرين.