اليوتيوبر "ميس رايتشل" تشارك الطفلة رهف من غزة لحظة مؤثرة عبر الغناء

متابعة/ فلسطين أون لاين

في لقاء مؤثر لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت نجمة يوتيوب ومقدمة برامج الأطفال الشهيرة، رايتشل أكورسو، المعروفة باسم "Ms. Rachel"، وهي تغني مع الطفلة رهف، البالغة من العمر 3 سنوات، مبتورة القدمين، وغنت معها إحدى أغانيها الشهيرة.

نُشرت مقاطع الفيديو على حسابات رايتشل على إنستغرام وتيك توك، حيث ظهرت رهف وهي تتفاعل بفرح مع أغنية "Hop Little Bunnies" التي تؤديها رايتشل، رغم معاناتها من إصابة بغارة شنها الاحتلال على منزل عائلتها مما أدى إلى بتر قدميها.

كتبت رايتشل في تعليقها على الفيديو: "سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة رهف وكل الأطفال الذين تُنتهك حقوقهم الإنسانية".

للاطلاع على الفيديو الكامل للقاء رايتشل مع رهف، يمكنكم مشاهدته عبر الرابط التالي:

ومنذ العام الماضي، بدأت الأميركية رايتشل أكورسو المعروفة بـ "ميس رايتشل" تتحدث عن المآسي التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، في تغيير جذري عن الصورة التي صنعت شهرتها، وهي التحدث بأسلوب طفولي محبب وهي ترتدي زيّاً من الجينز وتلف رأسها بربطة زهرية اللون.

وقالت المرأة البالغة 42 عاماً، وهي أم لولدين: "أعتقد أن عدم قول أي شيء هو ما يجب أن يثير الجدل"، وذلك في مقابلة أجرتها أخيراً مع الإعلامي الأميركي البريطاني مهدي حسن، وعلّقت خلالها على الانتقادات المتزايدة التي تتعرض لها على خلفية حملات جمع التبرعات والمناصرة التي تقوم بها لمساندة الأطفال في القطاع الفلسطيني.

تُعد رايتشل أكورسو من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال تعليم الأطفال عبر الإنترنت، حيث يتابعها أكثر من 14 مليون مشترك على قناتها "Songs for Littles" على يوتيوب.

في مايو (أيار) 2024، أطلقت "ميس رايتشل" حملة جمعت خلالها 50 ألف دولار لصالح منظمة "سايف ذا تشيلدرن". وتحدثت بتأثر بالغ عن تعليقات قاسية و"تنمّر" تعرضت له عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتهام منتقديها لها باتخاذ موقف منحاز مناهض لإسرائيل.

وطلبت مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل الشهر الماضي من وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، فتح تحقيق بشأن ما إذا كانت أكورسو "تتلقى تمويلاً من طرف خارجي للترويج لدعاية مناهضة لإسرائيل لتضليل الرأي العام".

وألغت "ميس رايتشل" إمكانية التعليق على بعض منشوراتها الداعمة لأطفال غزة، لكن مستخدمين لجأوا إلى منشوراتها الأخرى لتوجيه انتقاداتهم.

وتمسكت أكورسو بمواقفها على رغم الانتقادات. ونشرت حديثاً صورة برفقة الطفلة رهف البالغة ثلاثة أعوام التي فقدت ساقيها في الحرب. وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "نعلم أن معاملة الأطفال كما يحصل في غزة ليست أمراً صائباً أخلاقياً. نعلم ذلك في قلوبنا وأرواحنا"، متوجهة بالقول إلى "القادة الملتزمين الصمت ولا يساعدون هؤلاء الأطفال، يجب أن تشعروا بالعار. صمتكم سيبقى في الذاكرة".

المصدر / فلسطين أون لاين