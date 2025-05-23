الأونروا: نفاد طعام الأطفال في غزَّة وكبار السِّنِّ يموتون بنقص الدَّواء

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، مؤكداً أن إمدادات الطعام الخاصة بالأطفال قد نفدت بالكامل، في وقت يموت فيه كبار السن نتيجة نقص حاد في الأدوية.

وقال لازاريني في بيان رسمي إن سكان غزة "عانوا من الجوع والحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعاً"، واصفاً المساعدات التي تصل حالياً بأنها "أشبه بإبرة في كومة قش".

وأوضح المفوض العام أن الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات اليومية في القطاع هو 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً، يتم إدخالها بشكل منتظم ومن خلال هيئات إنسانية أممية، في مقدمتها الأونروا.

وأكد لازاريني أن تدفق المساعدات بشكل هادف ومتواصل هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة، مشدداً على ضرورة "تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية"، في إشارة إلى استمرار الحصار وعرقلة دخول الإغاثة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يعيش فيه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، وتدمير واسع للبنية التحتية، فيما تتصاعد التحذيرات من مجاعة شاملة قد تفتك بعشرات الآلاف خلال أسابيع.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.