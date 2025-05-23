حماس: قصف الاحتلال مستودع الأدوية في مستشفى العودة إمعانٌ في استهداف القطاع الصحي

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ قصف جيش الاحتلال الفاشي لمستودع الأدوية في مستشفى العودة بشمال قطاع غزة وإحراقه، إمعانٌ في استهداف القطاع الصحي وتدمير ما تبقى منه، في إطار حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وأوضحت حماس في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنّ تواصل حكومة الاحتلال الفاشي مسار الانتهاك المريع للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، باستهدافها المباشر للمستشفيات والمنازل المأهولة، مستندة إلى غطاء سياسي وعسكري أمريكي، وحالة عجز دولية مشينة.

وأشارت إلى أنّ عمليات جيش الاحتلال الفاشي الإجرامية ومجازره بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، خصوصاً في شمال القطاع، والتي أوقعت العشرات من الشهداء منذ فجر اليوم فقط؛ تمثِّل جريمة حرب وحشية متجددة، ومحاولة فرض تهجير قسري تحت وطأة القصف والمجازر.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي؛ بضرورة التحرك الفوري بخطوات تضمن وقف المجزرة المروّعة في القطاع، وتتصدى لمخططات نتنياهو الفاشية التي تتصادم مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ووجّهت حماس نداءها إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم للنزول إلى الميادين والشوارع والساحات، والتضامن مع شعبنا في قطاع غزة، والضغط بكل الوسائل المتاحة لفرض وقف العدوان وكسر الحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين