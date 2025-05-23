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حماس" البيان الصَّادر عن 80 دولة تأكيدٌ على اتّساع دائرة الرَّفض الدولي لجريمة الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

23 مايو 2025 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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حماس" البيان الصَّادر عن 80 دولة تأكيدٌ على اتّساع دائرة الرَّفض الدولي لجريمة الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالبيان المشترك الصادر عن 80 دولة، والذي أكّد أنّ قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء العدوان الصهيوني في أكتوبر 2023، ودعا إلى حماية المدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

واعتبرت حماس في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنّ هذا الموقف تأكيدًا على اتّساع دائرة الرفض الدولي لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتواصلة، التي تنفّذها حكومة الاحتلال الفاشي في قطاع غزة.

وأوضحت، أنّ تأكيد الدول الثمانين في البيان المشترك عدم قبولها استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية أو عسكرية أو أمنية؛ يستدعي منها الضغط بشكل فعّال لإغاثة شعبنا، ووقف جريمة التجويع، وكسر الحصار الوحشي المفروض عليه.

ودعت حماس دول العالم كافة إلى إدانة الجرائم الصهيونية بحقّ شعبنا الفلسطيني، والتحرّك لفرض إجراءات عقابية ملموسة، تُلزم حكومة مجرم الحرب نتنياهو بوقف عدوانها الوحشي، وتدفع باتجاه محاسبته على جرائمه ضد الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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