الأونروا تعلن استئناف حملة التطعيمات في مدارسها لطلبة الصف الأول والتاسع

يُعلن فريق الصحة المدرسية في النصيرات عن استئناف برنامج الصحة المدرسية وحملة التطعيمات لطلبة الصفين الأول والتاسع. ستقام التطعيمات في عيادة النصيرات / الوكالة.

تفاصيل التطعيمات:

لطلبة الصف الأول الابتدائي:

- الفئة المستهدفة: مواليد عام 2018 فقط.

- الأيام المخصصة: السبت، الأحد، والاثنين من كل أسبوع.

- آلية التنظيم: سيتم تقسيم الطلبة حسب شهر الميلاد، مع تخصيص يوم أو يومين لكل شهر لإجراء الفحص والتطعيم.

- تحديثات: سيتم تحديث المعلومات الخاصة بالفئة المستهدفة بشكل شبه يومي.

- بداية التطعيمات: يوم السبت 24/05/2025 والأحد 25/05/2025 ستُخصص لمواليد شهر يناير 2018.

لطلبة الصف التاسع:

- الفئة المستهدفة: مواليد عامي 2009 و 2010.

- الأيام المخصصة: الثلاثاء، الأربعاء، والخميس من كل أسبوع.

- آلية التنظيم: سيتم تقسيم الطلبة حسب شهر الميلاد، مع تخصيص يوم أو يومين لكل شهر لإجراء التطعيم.

- تحديثات: سيتم تحديث المعلومات الخاصة بالفئة المستهدفة بشكل شبه يومي.

ملاحظات هامة:

- الشمولية: يشمل التطعيم جميع طلبة الصف الأول والتاسع في المدارس الحكومية، مدارس الأونروا، والمدارس الخاصة.

- الاستثناءات: يُستثنى الطلبة الذين سبق لهم الحصول على هذه المطاعيم من أي جهة أخرى (مثل العيادات الحكومية، الهلال الأحمر، أطباء بلا حدود، اليونيسيف، أو أي مؤسسة أخرى).

المرافقة والمستندات:

- يُشترط مرافقة أحد الوالدين للطالب، خاصة لطلبة الصف الأول.

- يجب إحضار بطاقة الهوية لولي الأمر، والسليب أو شهادة ميلاد الطالب/الطالبة، وكرت المؤن إن وجد.

- المواعيد: تبدأ مواعيد التطعيم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين