مستشفى العودة: النِّيران لا تزال مشتعلة في مستودع الأدوية ونطالب بتدخلٍ دولي عاجل

ناشدت إدارة مستشفى العودة في شمال قطاع غزّة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية ذات الصلة بالتدخل الفوري، لحماية المستشفى جراء تعرضها للاستهداف "الإسرائيلي" المتواصل.

وطالبت إدارة المستشفى بالتنسيق العاجل مع الدفاع المدني للتوجه مجددًا إلى مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر، مؤكدةً أن النيران لا تزال مشتعلة في مستودع الأدوية داخل المستشفى.

وأوضحت، أن استمرار الحريق يُنذر بتفاقم الكارثة الصحية ويُهدد حياة المرضى والطواقم الطبية.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال فجّرت روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى العودة.

وأمس الخميس، أصابت قذائف الاحتلال، خزانات المياه والسولار، مما تسبب في أضرار جسيمة للمرافق الحيوية داخل المستشفى، وعطّل خدمات أساسية يعتمد عليها المرضى والطواقم الطبية.

وقال مستشفى العودة، إن الاحتلال استهدف مستودع الأدوية، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

كما اقتحمت القوات ساحات المستشفى، وقامت بإحراق خيام العيادات الخارجية، ما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين والمتطوعين العاملين في المكان.

ويوم الأربعاء، قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي"، الطابق الثالث من مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

ومن جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن "مستشفى العودة مهدد بالإغلاق وهو آخر مستشفى يعمل في شمال قطاع غزة".

وأوضحت المنظمة، أن النظام الصحي في غزة ينهار بسبب توسيع العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمولدات الكهربائية يفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، ويهدد ما تبقى من المرافق الطبية العاملة، خاصة في شمال القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال يسعى من خلال تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية إلى إخراج أكبر عدد ممكن من المستشفيات عن الخدمة، مشيرة إلى أن المستشفى الأندونيسي خرج عن الخدمة تماماً بعد قصف ثلاثة مولدات كهربائية وخزانات الوقود الخاصة به.

وأضافت، أن الوضع الصحي شمال قطاع غزة بات كارثياً، في ظل انعدام الإمكانيات، ونفاد الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات في مختلف المستشفيات.

وأوضحت أن ما تبقى من مرافق طبية يعمل وفق كميات محدودة من الوقود، ما ينذر بانقطاع الخدمات الصحية العاجلة للجرحى والمرضى في أي لحظة.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للضغط على الاحتلال من أجل السماح الفوري بدخول المولدات الكهربائية والوقود، وإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار التام.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، عمد "الجيش الإسرائيلي" إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفياتها عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين