القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار "بن غوريون" بصاروخٍ باليستي

نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطارُ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلة.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بلاغ عسكري، اليوم الجمعة، إن استهداف مطار "بن غوريون" تمَّ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ، وقد حققَتِ العملية هدفَهُا بنجاح.

وأكد سريع، أنّ العملية تسببَت في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأضاف، أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وشدد على أنّ الصمتَ على ما يحدثُ في غزةَ من مجازرَ يوميةٍ سيُلحقُ بهذه الأمةِ الخزيَ والعارَ وسيجعلُها أمةً مستباحةً لأعدائِها أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى مالم تتحركْ لتأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وجدد سريع تأكيده، أنّ العمليات مستمرة، وسوفَ تتصاعد حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين