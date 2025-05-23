بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن 10 أسرى من قطاع غزة، عقب اختطافهم وإخفائهم قسرًا خلال العملية البرية على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنين المفرج عنهم، اعتقلهم الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، وكانوا يقبعون في سجن عوفر غرب رام الله، ومعسكر "سديه تيمان".

وأشارت المصادر إلى أن المُفرج عنهم نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد فترة احتجاز طويلة.

والمحررون هم؛ محمد صبري أحمد أبو خاطر 49 عامًا من سكان جباليا ،أيمن فارس أمين شحيبر38 عامًا من سكان غزة الكرامة ، رفعت يوسف حسن زايد39 عامًا من سكان بيت لاهيا، خليل مصطفى رزق مدعوس، 44 عاما من سكان بيت لاهيا، زياد فارس حامد النجار، 17 عامًا من سكان خانيونس، محمد تيسير جاسر أبو الكاس 51 عامًا من سكان جباليا، أمين عبد الله إسماعيل العثامنة 41 عامًا من سكان بيت حانون، سهيل عمر عاشور سعدة 58 عاما سكان بيت لاهيا .مؤيد منصور نبهان ورش أغا 41 عاما سكان بيت لاهيا ،نور الدين محمود مصطفى قشقش 27 عاما سكان بيت لاهيا .

وما يزال العديد من معتقلي غزة، رهن سياسة الإخفاء القسري، فيما المعطى الوحيد المتوفر حول أعدادهم، هو ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال، ممن تصنفهم بـ "المقاتلين غير الشرعيين"، وعددهم (1846)، من بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.

وارتقى نحو 44 أسيرًا من معتقلي غزة بعد الإبادة، وهم من بين 69 أسيراً ومعتقلا ارتقوا منذ الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العديد من معتقلي غزة الشهداء/ ما زالوا رهن الإخفاء القسر، وفق معطيات رسمية فلسطينية

المصدر / وكالات