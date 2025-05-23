"بينهم والد وشقيقا مطارد وطفلان".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة الاعتقالات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت 9 مواطنين على الأقل، بينهم والد وشقيقي المطارد سلطان خلوف، وطفلان من القدس وسلفيت.

في بلدة برقين غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، بينهم والد الأسير المحرر والمطارد سلطان خلوف، ونجليه أمير ومحمد، عقب اقتحام منزل العائلة وتخريب محتوياته، كما اعتقلت الشابين خالد عاصي وعنان درويش عصاعصة، وفتشت عدة منازل في البلدة، في سياق الضغط المتواصل على المطارد خلوف لتسليم نفسه، حيث تقتحم قوات الاحتلال منزل العائلة وديوان آل خلوف بشكل متكرر منذ أكثر من شهرين.

وفي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتُقل الشاب محمد جهاد عيسى طقاطقة بعد مداهمة منزله.

ومن بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل ينال الرفاعي، بعد اقتحام منزله فجراً.

وفي قرية بورقين قضاء سلفيت، اعتقل الاحتلال الطفل أيمن أبو سند خلال حملة مداهمات وتفتيش نفذها في المنطقة.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار الاحتلال بسياسة التنكيل والعقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى والمطاردين، إلى جانب التصعيد اليومي في استهداف الأطفال والقاصرين في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية.

قائمة المعتقلين:

- الطفل ينال الرفاعي – عناتا – القدس

- الطفل أيمن أبو سند – بورقين – سلفيت

- محمد جهاد عيسى طقاطقة – بيت فجار – بيت لحم

- عنان درويش عصاعصة – برقين – جنين

- خالد عاصي – برقين – جنين

- والد الأسير المحرر المطارد سلطان خلوف – برقين – جنين

- أمير خلوف – برقين – جنين

- محمد خلوف – برقين – جنين

المصدر / مكتب إعلام الأسرى