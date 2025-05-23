فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المكتب الحكومي: مجزرةُ الاحتلال بحقِّ عناصر تأمين المساعدات بغزَّة جريمةٌ مكتملة الأركان

إصابات بهجوم مستوطنين على بلدة بروقين غرب سلفيت

الرياضة في غزة تنهار تحت وطأة الجوع والحصار

مجازر دامية وقصفٌ متواصل.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 594

إيهود باراك: استمرار الحرب على غزَّة سيزيد عزلة "إسرائيل"

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 23 مايو 2025

تهويد المقابر.. حين يصبح الموتى غرباء في مدينتهم

تبرعات عربية إلى غزة.. لا طحين ولا دواء.. فقط أكفان!

شهيد الكلمة والرحمة.. د.عبد الله مقاط يودع حروفه وأهله في مجزرة واحدة

​​​​​​​"ليسوا أرقامًا".. "ضحى" "عادت للحياة" لتروي حكاية أطفالها الشهداء

"بينهم والد وشقيقا مطارد وطفلان".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربية

23 مايو 2025 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
...
"بينهم والد وشقيقا مطارد وطفلان".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة الاعتقالات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت 9 مواطنين على الأقل، بينهم والد وشقيقي المطارد سلطان خلوف، وطفلان من القدس وسلفيت.

في بلدة برقين غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، بينهم والد الأسير المحرر والمطارد سلطان خلوف، ونجليه أمير ومحمد، عقب اقتحام منزل العائلة وتخريب محتوياته، كما اعتقلت الشابين خالد عاصي وعنان درويش عصاعصة، وفتشت عدة منازل في البلدة، في سياق الضغط المتواصل على المطارد خلوف لتسليم نفسه، حيث تقتحم قوات الاحتلال منزل العائلة وديوان آل خلوف بشكل متكرر منذ أكثر من شهرين.

وفي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتُقل الشاب محمد جهاد عيسى طقاطقة بعد مداهمة منزله.

ومن بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل ينال الرفاعي، بعد اقتحام منزله فجراً.

وفي قرية بورقين قضاء سلفيت، اعتقل الاحتلال الطفل أيمن أبو سند خلال حملة مداهمات وتفتيش نفذها في المنطقة.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار الاحتلال بسياسة التنكيل والعقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى والمطاردين، إلى جانب التصعيد اليومي في استهداف الأطفال والقاصرين في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية.

قائمة المعتقلين:

- الطفل ينال الرفاعي – عناتا – القدس

- الطفل أيمن أبو سند – بورقين – سلفيت

-  محمد جهاد عيسى طقاطقة – بيت فجار – بيت لحم

-  عنان درويش عصاعصة – برقين – جنين

- خالد عاصي – برقين – جنين

- والد الأسير المحرر المطارد سلطان خلوف – برقين – جنين

-  أمير خلوف – برقين – جنين

-  محمد خلوف – برقين – جنين

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة