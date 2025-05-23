إصابات بهجوم مستوطنين على بلدة بروقين غرب سلفيت

نفذ مستوطنون ، مساء الخميس، هجوما إرهابيا على بلدة بروقين غرب سلفيت بحماية قوات الاحتلال، وأقدموا على حرق منازل ومركبات فلسطينيين.

وقالت مصادر صحفية، إن 40 مستوطنا أحرقوا منازل و5 مركبات وممتلكات في بروقين، وقد قامت قوات الاحتلال بإخراجهم من القرية من دون تنفيذ أي اعتقالات؛ فيما ادعى جيش الاحتلال التحقيق في الهجوم الإرهابي.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 8 إصابات بالحروق، نتيجة حرق المستوطنين المنازل في بلدة بروقين، وتم علاجهم ميدانيا.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الخسائر تراوحت بين أضرار كلية وجزئية، وسط مناشدات أطلقها المواطنون عبر سماعات المساجد للمساعدة في إخماد الحرائق.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اقتحام بلدة بروقين، مساء أمس الخميس، بعد بضع ساعات من انسحابها منها.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وأغلقت شوارع داخلية، وداهمت عدة منازل وشرعت بتفتيشها، واعتقلت الطفل أيمن عمر سند.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من البلدة، عقب عدوان استمر تسعة أيام، أعدمت خلاله الشاب نائل سمارة واحتجزت جثمانه، واعتقلت آخرين، وخلفت دمارا كبيرا في المنازل التي داهمتها، كما أخذت قياسات منزل الشهيد سمارة تمهيدا لهدمه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات