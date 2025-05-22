حماس: "مساعدات الغيتو" غطاء إنسانيّ لجريمة مكتملة الأركان في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جريمة التجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من خلال تقنين إدخال المساعدات الإنسانية وربطها بمعادلات سياسية وأمنية، وسط انهيار كامل في المنظومة الصحية واتساع رقعة الجوع وسوء التغذية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الخميس، إن ما تسمى "مساعدات الغيتو" التي يروّج لها الاحتلال ليست إلا محاولة لتجميل جريمة مكتملة الأركان، يُراد من خلالها فرض وقائع جديدة على الأرض وتبرير إقامة ما يشبه "معسكرات اعتقال" جماعية في جنوب القطاع تحت غطاء إنساني مزيّف.

وأوضحت حماس أن المساعدات التي دخلت القطاع بعد 81 يومًا من الإغلاق الكامل لا تمثل سوى "نقطة في محيط الاحتياج الطبيعي"، مشيرة إلى أن غزة كانت تحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا قبل الحرب لتأمين الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، بينما لا تدخل حاليًا إلا أقل من عُشر هذا العدد، في ظل تصاعد أعداد النازحين وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وأكد البيان أن الاحتلال يسعى لاستخدام سلاح الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، كوسيلة للضغط السياسي والمعنوي، في محاولة لإخضاع الفلسطينيين وكسر صمودهم، مشددة على أن هذا "المخطط الاستعماري مرفوض ولن يُكتب له النجاح".

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لرفع الحصار كليًا، وتوفير ممر إنساني دائم وآمن لتدفق المساعدات، بعيدًا عن أي تحكم إسرائيلي أو ابتزاز سياسي، ورفض تحويل الجريمة إلى أداة ضغط تحت يافطة الحلول الإنسانية.