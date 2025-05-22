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جمعية نخوة للتمكين المجتمعي تطلق مشروع كفالة أيتام غزة.. مرفق رابط التسجيل

22 مايو 2025 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

تطلق جمعية نخوة للتمكين المجتمعي مشروعًا إنسانيًا هامًا يهدف إلى كفالة أيتام غزة وتوفير الدعم والرعاية الشاملة لهم، لضمان بناء مستقبل مشرق لهؤلاء الأطفال الذين فقدوا سندهم.

 تدعو الجمعية الجميع لمد يد العون والمساهمة في رسم البسمة على شفاه هؤلاء الأيتام الذين أصبحوا أمانة في أعناقنا.

كيف يمكنك تسجيل كفالة الأيتام؟

للمساهمة في هذا المشروع الخيري وتسجيل أسماء الأيتام، يرجى الضغط على الرابط التالي وملء البيانات المطلوبة:
رابط تسجيل كفالة الأيتام في جمعية نخوة، اضغط هنا 

البيانات المطلوبة للتسجيل:

لإتمام عملية التسجيل، سيُطلب منك توفير المعلومات التالية عن الطفل والوصي عليه:
 * اسم الطفل رباعي
 * رقم هوية الطفل
 * هوية والد الطفل
 * اسم المعيل
 * رقم هوية المعيل
 * تاريخ ميلاد الطفل
 * تاريخ وفاة الأب

 

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#قطاع غزة #أيتام غزة

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