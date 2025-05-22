القسام تنشر مشاهد لكمين محكم شرق جباليا نُفذ في ديسمبر الماضي

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لكمين محكم استهدف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا بتاريخ 3 ديسمبر 2024، في إطار معركة معسكر جباليا الثالثة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أنها نشرت مشاهد مصوّرة لـ "كمين المهبط" اليوم بعد تأخير فرضته اعتبارات أمنية، مؤكدة أن مقاتليها نجحوا في التسلل خلف خطوط العدو والوصول إلى منطقة مهبط الطيران الإسرائيلي (نقطة إخلاء القتلى والمصابين).

وأسفر الكمين عن استهداف جيبين عسكريين وعدد من الجنود بعبوتين ناسفتين من نوع "شواظ" و"تلفزيونية"، إلى جانب قذيفة مضادة للدروع من نوع "الياسين 105"، ما أدى إلى وقوع خسائر مباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

ويرى مراقبون أن توقيت نشر الفيديو بعد ستة أشهر كاملة من موعد تنفيذ العملية بمثابة رسالة للعدو الذي عاد لاجتياح جباليا مجدداً.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فقد قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.