إحصائيات الحركة العالمية تؤكد: جيش الاحتلال يقتل الأطفال الفلسطينيين كـ"هواية"

رام الله - غزة / محمد عيد:

أثبتت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، صحة تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان التي اتهم فيها جيش كيانه بقتل الأطفال الفلسطينيين كـ"هواية" منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وأفاد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس، بأن جيش الاحتلال قتل أكثر من 18 ألف طفل في غزة، وأكثر من 200 طفل في الضفة الغربية، وذلك منذ بدء "حرب الإبادة الجماعية" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورجّح أن يكون العدد الفعلي لضحايا جرائم الجيش من الأطفال أعلى من ذلك، حيث لا يزال كثيرون مفقودين تحت الأنقاض أو داخل السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن ضحايا الجوع والمرض في غزة نتيجة الحرب والحصار الإسرائيلي الشامل على جميع المعابر والمنافذ، لافتًا إلى استشهاد 44 طفلاً على الأقل بسبب الجوع ونقص التغذية حتى الآن.

وأوضح أن جيش الاحتلال أصاب عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين بجراح مختلفة (إعاقات دائمة، جروح عميقة) وأمراض عديدة، إلى جانب تسبب العمليات العسكرية والقصف الهمجي والنزوح القسري في آثار هائلة من الصدمات النفسية.

ونوه إلى أن الإبادة الإسرائيلية تسببت في يَتْم أكثر من 36 ألفًا و569 طفلًا فقدوا أحد الوالدين، في أرقام تعكس ليس فقط حجم الخسائر البشرية، بل تداعيات إنسانية تهدد مستقبل جيل كامل.

وقال إن جيش الاحتلال لم يحرم الأطفال الفلسطينيين من الحياة فقط، بل حرمهم من حقوقهم المقرة ضمن الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي كان يفترض أن تقدم الرعاية والحماية للأطفال في مناطق النزاع أو تحت الاحتلال العسكري.

وأضاف أنه لم يبقَ أي حق للأطفال في غزة إلا وتم اجتثاثه من الأساس، سواء الحق في الحياة، التعليم، الصحة، الأمن الجسدي، الغذاء الكافي، الماء، أو السكن.

وتابع: "لطالما دافع المجتمع الدولي عن حماية الأطفال في مناطق النزاع، ووثق حقوقهم في مواثيق قانونية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على حماية الأطفال من ويلات الحروب، ومع ذلك، فإن الواقع الذي لا يمكن إنكاره هو أن الأطفال الفلسطينيين يُتركون دون أي حماية."

ومصداقًا لتصريحات "غولان" التي لم تكن الأولى في هذا السياق، شدد الحقوقي الفلسطيني على أن الحوادث الموثقة تثبت أن جيش الاحتلال يقتل الأطفال كـ"هواية" أو "لغرض التسلية" في سلسلة جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

ورغم اعتباره "تصريحات غولان" ذات أهمية في المساءلة والمحاكمة الدولية، إلا أنه انتقد فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف حرب الإبادة على غزة أو وقف جرائم القتل اليومية بحق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حرب الإبادة على غزة، اعتبر أبو قطيش القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال "حبراً على ورق" وسط استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال وآبائهم، موصياً المجتمع الدولي بأن يرتقي إلى مستوى التزامه الأساسي وألا يترك الأطفال الفلسطينيين "وحيدين أمام حجم الإبادة" الإسرائيلية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023، يواجه أطفال القطاع أوضاعًا كارثية، ولا سيما أنه بحسب تقارير حكومية وأممية يشكل الأطفال والنساء ما يزيد على 60% من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن (إسرائيل) حولت غزة إلى "مقبرة أطفال بشعة... لقد شهدت مقتل أكبر عدد من الأطفال خلال الحروب في التاريخ الحديث"، مشيرة إلى أن "الأطفال يواجهون الموت والجوع والمرض بلا رحمة وسط دمار واسع ونقص حاد في الغذاء والدواء."

ووفقًا لرئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان، فإن "(إسرائيل) في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة."

وتحدث غولان: "الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافًا لتهجير السكان"، لافتًا إلى أن حكومة المجرم نتنياهو "تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ."

وقال: "وزراء الحكومة فاسدون، وعلينا إنهاء الحرب وإعادة الرهائن"، الأمر الذي أثار غضب الوزراء.

وسبق أن قال وزير جيش الاحتلال الأسبق موشيه يعلون إن "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في سياق الحرب على غزة يرتقي إلى مجازر وجرائم حرب."

المصدر / فلسطين أون لاين