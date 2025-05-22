استشهاد الدُّكتور زكريا السنوار بعد محاولة إنعاش قلبه لأيَّام.. ماذا نعرف عنه؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد الدكتور زكريا السنوار، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل أيام، ما أسفر حينها عن استشهاد عدد من أبنائه.

والدكتور زكريا السنوار هو شقيق الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويعد من أبرز الأكاديميين الفلسطينيين في حقل التاريخ الحديث، إذ تميز بقدرته على قراءة تحولات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في ضوء امتداداته التاريخية، كما ترك بصمة واضحة في الأوساط العلمية والطلابية عبر سنوات من التدريس والبحث الأكاديمي.

مولده وتجربته التعليمية

ولد المؤرخ والأكاديمي زكريا إبراهيم حسن السنوار والملقب بـ "أبويحيى" في 7 مارس 1965، في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي عام 1983، أنهى دراسته الثانوية في خان يونس، فيما حصل على بكالوريوس التاريخ من الجامعة الإسلامية والدبلوم العام من جامعة الأقصى.

وفي عام 2003 نال درجة الماجستير ثم الدكتوراة في "تاريخ الصهيونية" من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة عام 2006.

وشغل السنوار منصب مدير مركز التاريخ الشفوي في الجامعة الإسلامية خلال الفترة 2000 حتى 2002، وأستاذ مشارك في قسم التاريخ بكلية الآداب في ذات الجامعة. وعضو هيئة التدريس في أكاديمية الأركان اللبنانية.

وبحسب مصادر محلية، فقد أسفر القصف الذي استهدف خيمة العائلة، يوم الإثنين الماضي، عن استشهاد ثلاثة من أبنائه، وهم: سعد ونافذ ونور السنوار، في منطقة أرض المفتي شمالي مخيم النصيرات، حيث لجأت العائلة عقب تدمير منزلها جراء العدوان المستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين