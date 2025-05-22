"سرايا القدس" تعلن تفاصيل استدراج قوة "إسرائيليَّة" لكمين نوعيّ شرق خانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، عن استدراج قوة هندسية إسرائيلية مؤللة إلى كمين محكم داخل مبنى مفخخ شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي تفاصيله، قالت السرايا في بلاغ عسكري لها، أنه و"بعد عودتهم من خطوط القتال: أكد مجاهدونا تمكنهم من استدراج قوة هندسية مؤللة إلى كمين محكم ومركب داخل مبنى شرق مدينة خانيونس تم تفخيخه باستخدام عبوات شديدة الانفجار وتفجير القوة بداخله".

وأضاف البلاغ، أنه وفور وصول قوات النجدة والإنقاذ استهدفها مجاهدو السرايا بقذيفة مضادة للدروع، مؤكدين هبوط طائرات مروحية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان.

ويوم أمس، أعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن قصف مدينتي أسدود وعسقلان برشقة صاروخية، مؤكدة أن العملية تأتي ردًّا على "المجازر الصهيونية المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وقالت السرايا في بيان مقتضب: "القوة الصاروخية لسرايا القدس قصفت أسدود وعسقلان برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فقد قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.