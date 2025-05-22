الإعلاميَّ الحكوميِّ يصدر توضيحًا بشأن دخول شاحنات المساعدات إلى غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأربعاء، عن دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد انقطاع استمر 81 يومًا نتيجة سياسة "التجويع الممنهج" التي يتهم الاحتلال الإسرائيلي بممارستها ضد السكان.

وأكد المكتب في بيان رسمي أن الشاحنات وصلت بأمان إلى المخازن المخصصة، ومن ثم جرى توزيعها على المرافق الحيوية، من بينها المخابز، في ظل ظروف "كارثية" تعيشها آلاف العائلات جراء الحصار المتواصل والإبادة الجماعية، على حد وصف البيان.

وأشاد المكتب بجهود المواطنين ووجهاء العشائر الذين ساندوا فرق التوزيع، وساهموا في حماية الشاحنات ومنع أي محاولات اعتداء أو نهب.

وقال، نتوجّه بالشكر العميق إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم والعائلات والمخاتير ووجهاء العشائر الأوفياء الذين لبّوا النداء الوطني، ووقفوا بمسؤولية لحماية الشاحنات من أية محاولات اعتداء أو نهب، ما مكّن فرق التوزيع من إيصال المساعدات إلى مستحقيها رغم كل التحديات التي كان يراهن عليها الاحتلال المجرم.

كما شدد البيان على أن حماية المساعدات مسؤولية وطنية وأخلاقية، مؤكدًا أن أيّ اعتداء على هذه المساعدات يُعدّ طعناً في معاناة الجائعين، ومساهمة في تعميق الكارثة الإنسانية، التي يحاول الاحتلال أن يفرضها على شعبنا بكل السبل.

ودعا المكتب الإعلامي جميع مكونات المجتمع الفلسطيني إلى الاستمرار في تأمين المساعدات والتصدي لأي محاولات عبث أو سلب، مشيرًا إلى أن وحدة الشعب وتكاتفه تمثل صمام أمان في مواجهة هذه "المحنة غير المسبوقة".

ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ أكثر من شهرين، بحسب ما أورده المكتب الحكومي في بيان الاثنين.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

والاثنين، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تعهد لحركة حماس بالضغط على تل أبيب لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

والأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية، بعد مفاوضات أجراها ويتكوف، مع حماس، بمنأى عن تل أبيب.

والاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه مواصلة الحرب في غزة، وأقر بتعرضه لضغوط خارجية دفعته للموافقة على إدخال مساعدات إنسانية، بحسب مقطع فيديو نشر عبر تلغرام.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.