الصحة بغزة: 107 شهداء و247 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 107 شهداء (منهم 3شهداء انتشال)، و 247 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,613 شهيدًا، و10,156 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,762 شهيدًا و 122,197 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين