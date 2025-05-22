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"إعلام الأسرى": اعتقال الاحتلال لمحرَّري "طوفان الأحرار" انتهاكٌ واضح للقانون الدّولي الإنساني

22 مايو 2025 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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"إعلام الأسرى": اعتقال الاحتلال لمحرَّري "طوفان الأحرار" انتهاكٌ واضح للقانون الدّولي الإنساني

أدان مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على شن حملة اعتقالات طالت عددًا من الأسرى المحررين في صفقة "طوفان الأحرار" في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأكد "إعلام الأسرى"، أنّ هذه الاعتقالات تعد خرقًا صارخًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتأكيدًا جديدًا على تنصّل الاحتلال من التزاماته، وعدم احترامه لأي اتفاقات، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية الأسرى المحررين من إعادة الاعتقال التعسفي.

واستنكر هذه الممارسات الخطيرة، داعيًا الوسطاء الذين رعوا صفقة التبادل إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الإفراج الفوري عن المحررين الذين أُعيد اعتقالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار

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