حملة اعتقالات واسعة.. الاحتلال يُلاحق محرري "طوفان الأحرار" بالاعتقال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من محرري صفقة "طوفان الأحرار" التي أُبرمت في كانون الثاني/يناير الماضي بين المقاومة والاحتلال، إلى جانب مواطنين آخرين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في خرقٍ صارخ للاتفاق وتأكيد على سياسة الاحتلال المستمرة في التنصل من التفاهمات.

ففي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين: سعيد ذياب، مهدي عكاس، إبراهيم عطية، سائد الفايد، والجريح حمزة شريم، بعد اقتحام منازلهم، إلى جانب المحرر إسلام فايز نزال. كما طالت الاعتقالات عددًا من الشبان، عرف منهم: عمرو ذياب، أدهم الحج حسن، محمد عبد الرحمن داود، حمزة الجمال، رائد رشدي عدوان، يوسف إبراهيم سليم، حمدالله سويدان، أكرم عبد الله عنايا، حسين محمود رضوان، وعبد الرحمن سعيد سلامة من بلدة عزون.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال المحرر سلامة القطاوي من بلدة بيرزيت، إلى جانب المحرر عبد المجيد حسن، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت سابقًا، بعد مداهمة منزله في حي عين مصباح.

أما في طولكرم، فاعتُقل الشاب مصعب يوسف برابرة من بلدة بلعا بعد الاعتداء عليه وعلى شقيقه، ومحمود زهدي جيتاوي أثناء مروره على حاجز عناب.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال المحرر ناصر عبد ربه إرزيقات ونجله رائد من بلدة تفوح، مع تسجيل عمليات تنكيل واسعة طالت أحياء مختلفة من المدينة، خاصة منطقة وادي الهرية.

كما شهدت أريحا اعتقال الشابين: رمضان مطير من مخيم عقبة جبر، ونصر خالد صافي من مخيم عين السلطان.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن الاحتلال أعاد اعتقال أكثر من 14 محررًا من صفقة "طوفان الأحرار"، من بينهم 6 تم تحويلهم للاعتقال الإداري دون توجيه تهم، في انتهاك واضح للاتفاقات.

ويُشار إلى أن عدد حالات الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تجاوز 17,000 حالة، وشملت نساءً وأطفالًا ومسنين ومحررين، ضمن سياسة ممنهجة من القمع والعقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

قائمة أسماء المعتقلين:

- المحرر سلامة القطاوي – بيرزيت – رام الله

- المحرر عبد المجيد حسن – حي عين مصباح – رام الله

- مصعب يوسف برابرة "الناجي" – بلعا – طولكرم

- محمود زهدي جيتاوي – بلعا – طولكرم

- ناصر عبد ربه إرزيقات – تفوح – الخليل

- رائد ناصر إرزيقات – تفوح – الخليل

- رمضان مطير – مخيم عقبة جبر – أريحا

- نصر خالد صافي – مخيم عين السلطان – أريحا

- المحرر سعيد ذياب – قلقيلية

- المحرر مهدي عكاس – قلقيلية

- المحرر إبراهيم عطية – قلقيلية

- المحرر سائد الفايد – حي كفر سابا – قلقيلية

- المحرر الجريح حمزة شريم – حي كفر سابا – قلقيلية

- عمرو ذياب – قلقيلية

- إسلام نزال – قلقيلية

- أدهم الحج حسن – قلقيلية

- محمد عبد الرحمن داود – قلقيلية

- حمزة الجمال – قلقيلية

- رائد رشدي عدوان – عزون – قلقيلية

- يوسف إبراهيم سليم – عزون – قلقيلية

- حمدالله سويدان – عزون – قلقيلية

- أكرم عبد الله عنايا – عزون – قلقيلية

- حسين محمود رضوان – عزون – قلقيلية

- عبد الرحمن سعيد سلامة – عزون – قلقيلية

المصدر / مكتب إعلام الأسرى