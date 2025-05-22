المنظَّمات الأهليَّة تطلق نداءً عاجلًا لوقف اعتداءات الاحتلال على المرافق الصِّحِّيَّة بغزَّة

أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، نداءً عاجلًا إلى الهيئات الدولية كافة، تطالب فيه بالتدخل الفوري لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرافق الصحية في شمال قطاع غزة، والسماح لطواقم الدفاع المدني بالوصول إلى مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر لإطفاء الحريق المشتعل داخله، نتيجة قصف الاحتلال المتعمد.

وأكدت الشبكة في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مخازن الأدوية والوقود التابعة للمستشفى، ما تسبب في اندلاع حريق هائل لا يزال مستمرًا، في ظل الحصار المفروض ومنع طواقم الإطفاء من التدخل، مما ينذر بخروج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تهدف إلى تكرار سيناريو تعطيل الخدمات الصحية في شمال القطاع، كما حدث مع مستشفيات أخرى.

وحذرت من أن الحريق امتد إلى خزانات الوقود والمياه، وألحق أضراراً جسيمة بمرافق المستشفى.

وأوضحت الشبكة، أن دبابات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى وتمنع الموظفين والمتطوعين من محاولة إخماد الحريق، في ظل تواجد 130 موظفًا ومتطوعًا، إلى جانب عشرات المرضى داخل أقسام المستشفى.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتحرك فوري من المؤسسات الدولية والحقوقية لحماية المستشفى، وضمان سلامة العاملين والمرضى، وتوفير ممر آمن لوصول طواقم الدفاع المدني، وتوفير الحماية اللازمة للقطاع الصحي في غزة.

المصدر / فلسطين اون لاين