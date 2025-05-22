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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 22 مايو 2025

"إحصائيةٌ صادمة".. الصِّحَّة تكشف عدد الشُّهداء الأطفال خلال حرب الإبادة على غزَّة

22 مايو 2025 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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"إحصائيةٌ صادمة".. الصِّحَّة تكشف عدد الشُّهداء الأطفال خلال حرب الإبادة على غزَّة

نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، كشفًأ شاملًا بأعداد الشهداء من الأطفال الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت وزراة الصحة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توثيق الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ 593 على التوالي.

وأشارت في الكشف، إلى أنّ عدد الشهداء الأطفال بلغ حتى تاريخه: 16,503 طفلًا، في إحصائية صادمة تجسد حجم الاستهداف المباشر والممنهج لأضعف فئات المجتمع وأكثرها براءة.

وتوزعت الفئات العمرية على النحو التالي: الرضع (أقل من عام): 916 شهيدًا، الأطفال (1–5 أعوام): 4,365 شهيدًا، الأطفال (6–12 عامًا): 6,101 شهيدًا، الفتية (13–17 عامًا): 5,124 شهيدًا

وأوضحت الصِّحة أن هذه الأرقام المفجعة لا تُعبّر فقط عن أرواح بريئة أُزهقت، بل تعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة المرتكبة بحق جيلٍ كامل كان من المفترض أن يحظى بالحماية والرعاية والتعليم، لا أن يتحول إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي، وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزّل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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