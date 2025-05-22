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اليمن يقصف الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

22 مايو 2025 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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اليمن يقصف الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

دوّت صافرات الإنذار، فجر اليوم الخميس، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب رصد الاحتلال صاروخًا أُطلق من اليمن.

وأعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال تفعيل صفارات الإنذار وسط فلسطين المحتلة، بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن. بينما ذكر جيش الاحتلال أنه رصد في ساعة مبكرة من اليوم الخميس إطلاق صاروخ من اليمن.

وزعم الاحتلال، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت في وقت سابق من فجر اليوم الخميس، صاروخًا أطلق من اليمن تجاه فلسطين المحتلة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، إن مستوطنًا أصيب خلال توجهه لملجأ عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن قصف مدينتي أسدود وعسقلان برشقة صاروخية، مؤكدة أن العملية تأتي ردًّا على "المجازر الصهيونية المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

ودوّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من غلاف غزة، بما في ذلك مدينة عسقلان، في وقت تحدث فيه شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في الأجواء.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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