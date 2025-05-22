مجازر مُتواصلة واستهدافٌ متعمَّد للمستشفيات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ593 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,509 شهداء، 9,909 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,655 شهيدًا و 121,950 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت الأمم المتحدة، إن جميع سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة نتيجة 19 شهرا من الصراع والنزوح ومنع دخول المساعدات.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في قطاع غزة باندلاع حريق في مستودع الأدوية بالمستشفى في تل الزعتر شمالي القطاع بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المصادر، أنّ قوات الاحتلال حاصرت مستشفى العودة بتل الزعتر شمال غزة.

وأكدت جمعية العودة الصحية أن دبابات الاحتلال استهدفت قسم الجراحات التخصصية، مواصلةً إطلاق النيران على مباني المستشفى.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم الخميس، منزلين مأهولين في منطقة الزرقا شمالي القطاع؛ الأول لعائلة مقاط والثاني لعائلة القانوع، ما أدى لاستشهاد كل من يتواجد داخل المنزلين.

واستشهد 5 مواطنين وأُصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلًا في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس.

وأصيب 3 مواطنين في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو نجا" في منطقة معن شرقي مدينة خانيونس.

وفجّرت قوات الاحتلال مبانيَ سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

وارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال استهدف "بركسًا" يؤوي نازحين قرب حاووز المياه في منطقة البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهيد وأُصيب عددٌ من المواطنين في قصف الاحتلال على شارع المخابرات شمال مدينة غزة.

وأفاد مستشفى العودة، بإصابة 3 أطفال وفتاة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بالقرب من مسجد سيد قطب في منطقة مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة استهدفت محيط مخيم الصداقة في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين