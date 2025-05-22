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قتيلان من السفارة "الإسرائيلية" في عمليّة إطلاق نار بواشنطن.. من هو المنفّذ؟

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بالفيديو قتيلان من السفارة "الإسرائيلية" في عمليّة إطلاق نار بواشنطن.. من هو المنفّذ؟

22 مايو 2025 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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قتيلان من السفارة "الإسرائيلية" في عمليّة إطلاق نار بواشنطن.. من هو المنفّذ؟

قُتل موظفان في السفارة "الإسرائيلية"، صباح اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن.

وتعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق النار ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف الذي كان يستضيف في ذلك الوقت حفل استقبال للدبلوماسيين الشباب نظمته اللجنة الأميركية اليهودية.

وقالت شرطة العاصمة واشنطن إن مطلق النار يدعى إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، ويبلغ من العمر (30 عاما)، وأوضحت أن سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن منفذ الهجوم استهدف الضحايا من مسافة قريبة بنحو 10 طلقات، وأوضحت أنه تجول في المتحف اليهودي وأطلق النار ثم عاد وجلس قرب مدخله.

وأشارت إلى أن منفذ الهجوم كرر عبارات مؤيدة لفلسطين وقال "فعلت ذلك لأجل غزة".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية عن اعتقال منفذ إطلاق النار في واشنطن الذي أدى لمقتل موظفين في سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ونوهت "NBC News" إلى أن المشتبه به في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أمنية بأن الشخصين اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب المتحف بواشنطن مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية.

من هو المنفّذ؟

إلياس رودريغيز (30 عاماً) هو باحث في التاريخ الشفوي لدى The HistoryMakers، حيث يُعدّ مخططات بحثية وسيرًا ذاتية مفصلة لقادة بارزين في المجتمع الأمريكي من أصول إفريقية.

وُلد ونشأ في شيكاغو، إلينوي، ويحمل شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي في شيكاغو.

قبل انضمامه إلى The HistoryMakers في عام 2023، عمل ككاتب محتوى لشركات تجارية وغير تجارية في مجال التكنولوجيا، على المستويين الوطني والإقليمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #إطلاق نار قرب المتحف اليهودي

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