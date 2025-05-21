حماس: تصريحات نتنياهو مراوغة سياسيَّة وشروطه مرفوضة بالكامل

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جهاد طه، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن استعداده للتوصل إلى اتفاق تهدئة، تأتي في سياق "المراوغة السياسية" تحت ضغط التراجع الداخلي والتصاعد في الضغوط الدولية.

وأضاف طه، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن نتنياهو "يحاول الإيحاء بمرونة سياسية زائفة، بينما يواصل فرض شروط وإملاءات مرفوضة بشكل قاطع"، مشددًا على أن المقاومة "لن تتخلى عن سلاحها، ولن تقبل بإخراج قادتها من قطاع غزة".

وأكد أن حماس ترفض بشكل تام ما وصفه بمحاولات الالتفاف على الثوابت الوطنية، واعتبر أن الحديث عن مصير قادة المقاومة، وفي مقدمتهم القائد محمد السنوار، لا يصدر من نتنياهو، بل من داخل أروقة المقاومة ذاتها، مؤكدًا عدم صدور أي بيان رسمي بشأن ذلك.

وأشاد طه بالمواقف الأوروبية التي أدانت العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما في أعقاب استهداف وفد دبلوماسي في مخيم جنين، معربًا عن تقدير الحركة لكل الأصوات الدولية التي "تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وممارساته الإجرامية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومرارا، أكدت حماس، استعدادها لبدء مفاوضات شاملة، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة طالما استمر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وتقول المعارضة وأهالي الأسرى إن نتنياهو مستمر في حرب الإبادة بغزة رضوخا للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الخاصة، ولاسيما البقاء في الحكم.