CNN: ترمب محبط من تجاوز نتنياهو بالتنسيق العسكري بشأن إيران

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت شبكة CNN الأميركية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شعر بإحباط بالغ بعد أن علم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خيارًا عسكريًا ضد إيران مع النائب الجمهوري مايكل والتز، قبل الاجتماع المخطط له مع ترمب نفسه.

وبحسب المصدر، فإن ترمب اعتبر الخطوة تجاوزًا لمسار التنسيق التقليدي بين واشنطن وتل أبيب، وأعرب عن استيائه من غياب التنسيق المباشر معه في قضية استراتيجية بهذا الحجم.

في السياق ذاته، قالت الشبكة إن بشارة بحبح، أحد المسؤولين العاملين في ملف غزة، يقوم بتنسيق جهوده مع دان ويتكوف، الذي يحتفظ بقنوات اتصال مباشرة مع نتنياهو وعدد من مساعديه، ما يشير إلى وجود مسارات دبلوماسية خلفية تهدف إلى احتواء التصعيد.

ووفقًا لـCNN، قدّم ويتكوف مؤخرًا مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وُصف بأنه "قد يشكل أساسًا مقبولاً من الطرفين لإنهاء العمليات العسكرية"، رغم التباينات المستمرة بشأن تفاصيل التنفيذ.

وفي سياق إنساني متصل، أكدت الشبكة أن الولايات المتحدة تدفع بقوة نحو استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما وافقت عليه إسرائيل يوم الأحد، رغم تصاعد العمليات العسكرية في عدة مناطق داخل القطاع.

كما نقل التقرير أن واشنطن تراجعت عن السماح بمشاركة جاك فانس، المسؤول الأميركي البارز، في زيارة لإسرائيل هذا الأسبوع، حيث رأت أن زيارته قد تُفهم كـ"علامة دعم سخي للغاية" للعمليات الإسرائيلية في غزة، مما يُفقد الإدارة الأميركية موقعها كوسيط محايد في مفاوضات التهدئة.

وأكد المصدر أن زيارة فانس خلال توسّع العملية العسكرية كانت "ستضعف موقف واشنطن كطرف يمكن الوثوق به من جميع الأطراف"، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات الدولية لدور الولايات المتحدة في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي.