حماس: إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين يكشف عنجهية الاحتلال ويستدعي تدخلًا دوليًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه وفد يضم 25 سفيرًا ودبلوماسيًا عربياً وأوروبياً خلال زيارتهم لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، واصفة الحادثة بأنها "تجسيد لغطرسة الاحتلال وإمعانه في انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وأكدت الحركة في بيان صحفي صدر اليوم، أن هذا الاعتداء يندرج ضمن سياسة التصعيد الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى أن العدوان على جنين ومخيمها مستمر للشهر الخامس على التوالي، بالتوازي مع عمليات اقتحام متكررة في نابلس وطولكرم ومدن أخرى بالضفة الغربية.

وأضاف البيان أن "ما يجري على الأرض هو تنفيذ فعلي لسياسات الضم والتهجير القسري عبر تكثيف الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية"، محذرًا من أن هذه الممارسات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.

وشدّدت الحركة على أن "الاحتلال، مهما أوغل في إجرامه، لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن حقه المشروع في المقاومة"، مؤكدة أن صمود الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة سيُفشل كل محاولات فرض الأمر الواقع في الضفة وغزة وسائر الأرض المحتلة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بـ"اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه جرائم الاحتلال، والعمل على وقف عدوانه المستمر، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس".

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، النار بشكل مباشر على وفد دبلوماسي دولي يضم سفراء وقناصل من دول عربية وأجنبية خلال زيارتهم لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وكان الوفد الدبلوماسي يجري جولة ميدانية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المدينة، التي تشهد عمليات عسكرية متكررة من قبل قوات الاحتلال.

ووفق شهود عيان، فقد تم إطلاق النار تجاه مركبات الدبلوماسيين التي تضم 25 سفيرًا ودبلوماسيًا عربيًا وأوروبيًا دون سابق إنذار، ما تسبب في حالة من الهلع، دون ورود تقارير عن إصابات.