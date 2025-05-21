مسيرة تُعدم فلسطينيًا بينما كان يحمل طعامًا من منزله في الشجاعية

متابعة/ فلسطين أون لاين

في جريمة جديدة تعكس فظاعة ما يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة، وثّقت مشاهد مصوّرة لحظة استهداف شاب فلسطيني صباح اليوم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أثناء خروجه من منزله حاملاً بعض الطعام لعائلته، قبل أن تُغدره طائرة استطلاع إسرائيلية وتحوّله إلى أشلاء.

ويُظهر الفيديو لحظات مؤلمة للشاب الذي بدا أعزل تمامًا، لا يحمل سوى كيس صغير من المؤن، حين استُهدف بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

المشاهد تبرز أن الشاب لم يكن مسلّحًا، ولم يُشكل أي خطر، وكان يحاول فقط تلبية احتياجات عائلته وسط الحصار والقصف، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية للناس في غزة، والتهديد المستمر لحياتهم حتى في أبسط محاولاتهم للبقاء.

يُذكر أن حي الشجاعية يُعد من أكثر المناطق استهدافًا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل، ويشهد دمارًا واسعًا ونزوحًا جماعيًا، فيما لا تزال فرق الإسعاف تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الضحايا تحت القصف المستمر.

ويأتي ذلك، في حين يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي، ومجاعة متفاقمة تخيّم على القطاع المحاصر.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.